Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Награда будет вручена за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.

"Аукционы есть повсюду, они оказывают влияние на нашу повседневную жизнь. Лауреаты в области экономических наук этого года — Пол Милгром и Роберт Уилсон — усовершенствовали теорию аукционов и изобрели новые форматы аукционов, что принесло пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру", — пояснил Нобелевский комитет.

"Милгром и Уилсон изучили, как работают аукционы. Они также использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например радиочастоты", — прокомментировали шведские эксперты.

Вручение награды состоится 10 декабря в день смерти Нобеля. В 2020 году из-за пандемии коронавируса оно пройдет в формате онлайн. Медали и дипломы лауреаты получат в своих странах, скорее всего, через посольства Швеции или из рук бывших лауреатов. Традиционная церемония вручения премий будет транслироваться по телевидению из ратуши Стокгольма, на месте будет присутствовать лишь небольшая аудитория. Денежная составляющая премии в этом году — 10 млн крон ($1,14 млн по текущему курсу).