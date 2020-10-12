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Котяков назвал ситуацию на рынке труда «довольно сложной» 

Парламентская газета и ещё 20 1 час назад
Минтруд оценил ситуацию с безработицей в России
Фото: РИА Новости
Ситуация на рынке труда в России остаётся достаточно сложной, однако она начинает стабилизироваться, сказал глава Минтруда Антон Котяков в ходе встречи в режиме видеоконференции с депутатами фракции «Единая Россия». Мероприятие проходит в преддверии «правчаса» с министром труда и социальной защиты, который запланирован на 14 октября.

«Число зарегистрированных безработных в центрах занятости за период с марта по текущую дату увеличился с 3,5 до 4,8 миллиона человек. Если в начале пандемического периода уровень безработицы составлял 4,7 процента, на сегодняшний день это 6,4 процента», — отметил министр.

Таким образом, по словам главы Минтруда, в абсолютном приросте количество безработных увеличилось на 1,3 миллиона человек. При этом более 80 процентов граждан, зарегистрированных в центрах занятости, сегодня получают меры господдержки.
Также Антон Котяков отметил, что в настоящее время ситуация с безработицей начинает стабилизироваться.

«Пик пришёлся на сентябрь», — констатировал он.

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Комментарии 2
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Антон Котяков , Минтруд , Единая Россия
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