Минтруд оценил ситуацию с безработицей в России

Ситуация на рынке труда в России остаётся достаточно сложной, однако она начинает стабилизироваться, сказал глава Минтруда Антон Котяков в ходе встречи в режиме видеоконференции с депутатами фракции «Единая Россия» . Мероприятие проходит в преддверии «правчаса» с министром труда и социальной защиты, который запланирован на 14 октября.

«Число зарегистрированных безработных в центрах занятости за период с марта по текущую дату увеличился с 3,5 до 4,8 миллиона человек. Если в начале пандемического периода уровень безработицы составлял 4,7 процента, на сегодняшний день это 6,4 процента», — отметил министр.

Таким образом, по словам главы Минтруда, в абсолютном приросте количество безработных увеличилось на 1,3 миллиона человек. При этом более 80 процентов граждан, зарегистрированных в центрах занятости, сегодня получают меры господдержки.

Также Антон Котяков отметил, что в настоящее время ситуация с безработицей начинает стабилизироваться.