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Разлюбившим российский госдолг иностранцам нашли замену 

Lenta.ru 1 час назад
Разлюбившим госдолг России иностранцам нашли замену
Фото: ТАСС
Центробанк нашел замену разлюбившим российский госдолг иностранным инвесторам, пишет «Коммерсантъ». Он будет поддерживать отечественные банки, предоставляя им дополнительные средства для соблюдения показателей ликвидности.
ЦБ увеличил до триллиона рублей совокупный лимит на проведение операций репо с банками. В рамках них коммерческие банки продают регулятору ценные бумаги с обязательством их обратного выкупа по более высокой цене. По существу, сделки репо являются разновидностью кредита под залог ценных бумаг, которыми чаще всего выступают облигации федерального займа (ОФЗ) — госдолг, выпускаемый российским Минфином.
В последнее время правительство нарастило выпуск ОФЗ. Это было вызвано необходимостью нарастить расходы на поддержку экономики на фоне пандемии коронавируса и традиционным увеличением трат в конце года. В первую неделю октября Минфин разместил облигации на рекордную сумму в 315,7 миллиарда рублей.
При этом обычно высокий спрос со стороны иностранных резидентов заметно ослабел, а основными покупателями выступили отечественные банки. Чтобы впоследствии они не столкнулись с нехваткой ликвидности и трудностями при соблюдении норматива по ней, ЦБ использует механизм репо в качестве инструмента поддержки.
При определенных обстоятельствах действия регулятора можно расценить как попытку финансировать бюджет за счет эмиссии — через покупку госдолга транзитом через банки. Однако опрошенные изданием экономисты считают, что уместнее говорить о том, что главная цель ЦБ — не допустить массовой распродажи банками ОФЗ в случае необходимости. Такой сценарий может привести к резкому падению цены на бумаги и росту их доходности, что затруднит дальнейшие заимствования для Минфина.
При этом, отмечают эксперты, условия по предлагаемым репо от ЦБ невыгодны банкам: ставки достигают 4,35-4,5 процента годовых, что сопоставимо со сделками на межбанковском рынке. Однако они могут оказаться более привлекательными по сравнению с короткими операциями репо, поскольку разница в уровне ставок невелика.
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Комментарии 3
Экономика , Минфин , Центральный банк России
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