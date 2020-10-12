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ЦБ выпустил памятную монету, посвященную труду медицинских работников 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
В России появилась новая монета
Фото: ТАСС
Банк России 12 октября выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов "Работник транспортной сферы" серии "Человек труда" и "Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников". Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.
cbr.ru
На оборотной стороне монеты "Работник транспортной сферы" серии "Человек труда" изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки — средняя эмблема Министерства транспорта Российской Федерации, вверху по окружности имеется надпись: "Человек труда". Тираж монеты — 1 млн штук. Номинал — 10 руб.
ЦБ РФ также выпускает монету серии "Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников". На оборотной стороне монеты изображены два медицинских работника — женщина и мужчина — в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Монета будет выпущена тиражом в 5 млн штук, а ее номинал составит 25 руб.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.
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Комментарии 67
Экономика , Личный счет , Минтранс РФ , Центральный банк России
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