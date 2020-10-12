Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.05
$
77.30
90.96
91.20
Прогноз
19.10 – 26.10
$
78.16
90.15
Индексы и котировки Brent
41.64
+0.00 Золото
1925.14
+0.05 РТС
1164.34
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.10
1.1807
+0.0143
28.09
1.1664
08.10
30.09
16.09

Белоруссии одобрили кредит на $500 миллионов 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Белоруссии одобрили кредит на $500 миллионов
Фото: Прайм
Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Белоруссии кредита на 500 миллионов долларов, говорится в сообщении Минфина России.

"Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Республике Беларусь кредита на 500 млн долл. США из собственных средств. Решение было принято в пятницу, 9 октября", — говорится в сообщении.

Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).

"Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора", — прокомментировал министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме средств фонда, Белоруссия получит кредит на 1 миллиард долларов от России. Он будет предоставлен двумя траншами по 500 миллионов в 2020 и 2021 годах.
Видео дня. Как летняя засуха отразится на ценах
Прайм: последние новости
Американцы приготовились наводнить Европу газом Американцы приготовились наводнить Европу газом Судно для подачи труб "Северного потока 2" вышло из Калининграда Судно для подачи труб "Северного потока 2" вышло из Калининграда Макроэкономика: официальные прогнозы не соответствуют реальным опасениям Макроэкономика: официальные прогнозы не соответствуют реальным опасениям
Комментарии 1
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Антон Силуанов , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия рекордно взяла в долг
Россия рекордно взяла в долг
Финансист назвал реальный курс рубля
Финансист назвал реальный курс рубля
Семьи с детьми получат новые выплаты
Семьи с детьми получат новые выплаты
Единственная страна в мире избежала рецессии
Единственная страна в мире избежала рецессии
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Россиянам одобрили новые выплаты
00:27
Россиянам одобрили новые выплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение