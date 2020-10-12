Мировой экономике предсказали «революцию»

Мировую экономику в скором будущем ожидает резкая смена основных правил и инструментов государственного регулирования, которую можно сравнить с революцией, считают опрошенные Bloomberg аналитики. Они предсказывают ослабление роли центробанков с одновременным усилением национальных правительств.

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До сих в большинстве стран мира центробанки были наделены достаточной степенью автономности и необходимыми полномочиями для проведения собственной политики. Нередко она заключалась в уравновешивании действий правительств, которые допускают слишком большие расходы, что чревато высокой инфляцией.

Центробанки обычно имеют возможность поднять ставки на местном долговом рынке, повысить норму обязательного резервирования коммерческих банков и тем самым сократить общее количество денег в экономике (денежную массу) и остановить рост цен. Однако в нынешних условиях регуляторы сами заинтересованы в поддержке экономики и предпринимают меры по ее стимулированию.

Даже в ситуации, когда процентные ставки близки к нулю или находятся на отрицательном уровне, центробанки скупают у коммерческих банков государственные и корпоративные облигации, тем самым снижая их доходность. Таким образом, действия ЦБ по всему миру во время самого масштабного кризиса последних лет во многом дублируют поведение правительств.