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Мировой экономике предсказали «революцию»

Lenta.ru
2 часа назад
Мировую экономику в скором будущем ожидает резкая смена основных правил и инструментов государственного регулирования, которую можно сравнить с революцией, считают опрошенные Bloomberg аналитики. Они предсказывают ослабление роли центробанков с одновременным усилением национальных правительств.
Мировой экономике предсказали «революцию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
До сих в большинстве стран мира центробанки были наделены достаточной степенью автономности и необходимыми полномочиями для проведения собственной политики. Нередко она заключалась в уравновешивании действий правительств, которые допускают слишком большие расходы, что чревато высокой инфляцией.
Центробанки обычно имеют возможность поднять ставки на местном долговом рынке, повысить норму обязательного резервирования коммерческих банков и тем самым сократить общее количество денег в экономике (денежную массу) и остановить рост цен. Однако в нынешних условиях регуляторы сами заинтересованы в поддержке экономики и предпринимают меры по ее стимулированию.
Даже в ситуации, когда процентные ставки близки к нулю или находятся на отрицательном уровне, центробанки скупают у коммерческих банков государственные и корпоративные облигации, тем самым снижая их доходность. Таким образом, действия ЦБ по всему миру во время самого масштабного кризиса последних лет во многом дублируют поведение правительств.
По словам старшего советника британского инвестбанка HSBC Стивена Кинга, центробанки вынуждены признать утрату значительной части собственной власти. В нынешней ситуации активное стимулирование спроса необходимо, отмечает финансист. Однако в будущем такой подход может обернуться недостаточно быстрым восстановлением из-за прекращения нынешних программ помощи.
Экономика,Рынки,Центральный банк России,Bloomberg,
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