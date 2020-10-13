Российской экономике предсказали лучшее будущее 

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз восстановления экономики России. ВВП упадет в 2020 году, по оценкам, не на 6,6, а на 4,1 процента. Об этом говорится в докладе фонда.

Однако в 2021 эксперты предсказывают восстановление более низкими темпами, чем ожидалось ранее (рост составит 2,8 процента вместо 4,1). Инфляция в среднем за год, согласно прогнозу МВФ, будет 3,2 процента в 2020 и 2021 году. Безработица в этом году составит 5,6 процента, в 2021 году — 5,2.

Организация также считает, что мировую экономику ждет лучшее будущее. ВВП упадет на 4,4 процента в 2020 году (это на 0,8 процентных пункта выше, чем ожидалось ранее) и вырастет на 5,2 процента в следующем году. Эксперты опасаются, что геополитическая напряженность может снова обостриться, что негативно повлияет на экономику.