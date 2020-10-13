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В Минфине рассказали о дефиците региональных бюджетов из-за пандемии 

Rambler News Service и ещё 13 2 часа назад
Долг регионов России вырастет на сотни миллиардов
Фото: РИА Новости
Дефицит региональных бюджетов по итогам текущего года составит 700 млрд руб. с учетом помощи из федерального центра, заявил «Известиям» первый заместитель главы Минфина Леонид Горнин.

«Прогноз по расходам — 14,5 трлн рублей или плюс 7% к прошлому году. Дефицит, таким образом, составит примерно 700 млрд рублей», — сказал он.

По прогнозам специалистов, доходы консолидированных бюджетов регионов составят 13,7 трлн руб., что на 1% выше прошлогоднего показателя. Собственные доходы в свою очередь ожидаются на уровне 10,2 трлн руб., что на 830 млрд руб. меньше показателя 2019 года.
В следующем году субъекты сами заработают 11,5 трлн руб. (+13%). С учетом денег из федерального центра они получат 14,3 трлн руб., а потратят 14,8 трлн руб. Таким образом дефицит составит 500 млрд руб. за 2021 год и 1,2 трлн руб. за 2020-2021 годы.
По словам Горнина, прогнозируемый дефицит удастся частично покрыть остатками с 2019 года. На счетах регионов скопилось почти 2 трлн руб., при этом около 1,4 трлн руб. числятся на депозитах 18 российских субъектов.
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Комментарии 1
Экономика , Леонид Горнин , Минфин , газета "Известия"
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