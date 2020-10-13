Американский банк отказался верить в доллар 

Американский банк Goldman Sachs отказался верить в доллар из-за рисков, связанных с испытаниями вакцины от коронавируса и выборами в США, пишет CNBC.

Аналитики считают, что курс доллара будет снижаться по отношению к основным валютам. Эксперты рекомендовали инвесторам выбрать стратегию коротких позиций, которая подразумевает продажу валюты с намерением выкупить позже по более низкой цене, таким образом делая ставку на ее обесценивание. Эксперты Goldman Sachs заявили о «низких шансах» доллара на укрепление, поскольку появление эффективной вакцины задерживается.