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Американский банк отказался верить в доллар 

Lenta.ru 18 минут назад
Американский банк отказался верить в доллар
Фото: David Gray / Reuters
Американский банк Goldman Sachs отказался верить в доллар из-за рисков, связанных с испытаниями вакцины от коронавируса и выборами в США, пишет CNBC.
Аналитики считают, что курс доллара будет снижаться по отношению к основным валютам. Эксперты рекомендовали инвесторам выбрать стратегию коротких позиций, которая подразумевает продажу валюты с намерением выкупить позже по более низкой цене, таким образом делая ставку на ее обесценивание. Эксперты Goldman Sachs заявили о «низких шансах» доллара на укрепление, поскольку появление эффективной вакцины задерживается.
Доллар упадет более чем на на треть (36 процентов) по отношению к евро в течение следующего года, достигнув уровня, которого не было свыше десяти лет. Такой прогноз ранее дал главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал. Доллар упал на 11 процентов с пикового значения 2020 года по сравнению с корзиной основных валют.
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Комментарии 2
Экономика , Рынки , Ульф Линдал
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