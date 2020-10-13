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Миру предсказали новую разрушительную торговую войну 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Споры по поводу цифровых налогов и попытки властей разных стран ввести их могут спровоцировать новую разрушительную торговую войну, которая обернется ежегодной потерей одного процента глобального ВВП. С таким предсказанием выступила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выдержки из доклада которой приводит CNBC.
Цифровой налог, о котором идет речь, распространяется на доходы цифровых компаний — производителей контента и нематериальных товаров, таких как онлайн-кинотеатры. Среди них принято выделять «большую четверку»: Google, Apple, Facebook и Amazon (аббревиатура GAFA по первым буквам названий).
Они способны продавать свою продукцию потребителям из разных стран, не будучи привязанными ни к одной из них. Многие регистрируются в странах с низкими налоговыми ставками, такими как Ирландия. При этом доказать факт совершения покупки клиентом из определенного государства и добиться выплаты налога на прибыль в его бюджет на практике крайне сложно.
Из-за этого власти разных стран на протяжении последних нескольких лет пытаются разработать новый налог, который распространялся бы на доходы таких компаний. Евросоюз стремится выработать единую политику, однако до сих пор не преуспел в этом. ОЭСР выступает в переговорах в качестве посредника. Еще одним претендентом на часть прибыли цифровых компаний являются США, чей президент Дональд Трамп указывает на американское происхождение большинства цифровых корпораций.
Цифровые налоги уже действуют во Франции и Великобритании. ЕС не исключает введения аналогичного налога на всей своей территории, если к концу 2020 года не удастся выработать общее решение. Вместе с тем ОЭСР предупреждает, что внедрение подобных налогов чревато многочисленными спорами на межгосударственном уровне и может привести к новой торговой войне, в которой будет участвовать гораздо больше стран.
Совокупный ущерб от нее в виде недопоставленных товаров сможет ежегодно достигать одного процента ВВП. Организация указывает, что в нынешней ситуации мировая экономика, сильно пострадавшая от кризиса, не может позволить себе новых потрясений.
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Комментарии 2
Экономика , Видео , Другое , Дональд Трамп , Amazon , ЕС , ОЭСР , Apple , Google
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