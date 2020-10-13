Курс доллара: назван потенциал рубля 

Эксперт ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков прогнозирует, что курс доллара ослабнет на этой неделе, а у российской валюты появятся шансы укрепиться до 76 рублей.

Аналитик связал небольшое ослабление нацвалюты в начале недели с предвыборной обстановкой в США, рисками ухудшения отношений Москвы и Вашингтона и угрозой введения новых санкций.

По мнению Кабакова, если в ближайшее время не будет плохих новостей, российская валюта не упадет ниже 78 рублей за доллар.

Эксперт отметил, что нацвалюту поддерживают вмешательства Центробанка Минфина . Ежедневный объем интервенций составляет 8,7 миллиарда рублей.

При этом, по словам Кабакова, нефть в ближайшее время может упасть в цене: в Норвегии закончилась забастовка нефтяников, восстановилась добыча в Мексиканском заливе после урагана, а крупнейшее месторождение Ливии возвращается к работе после девятимесячного перерыва.

Как сообщал «Рамблер», вечером 12 октября на торгах Мосбиржи курс доллара рос на 36,5 копейки, до 77,13 рубля. Евро подорожал на 31,66 копейки, до 91,07 рубля.