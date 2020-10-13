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Курс доллара: назван потенциал рубля 

Мария Иванова 3 часа назад
Курс доллара: назван потенциал рубля
Фото: ТАСС
Эксперт ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков прогнозирует, что курс доллара ослабнет на этой неделе, а у российской валюты появятся шансы укрепиться до 76 рублей.
Аналитик связал небольшое ослабление нацвалюты в начале недели с предвыборной обстановкой в США, рисками ухудшения отношений Москвы и Вашингтона и угрозой введения новых санкций.
По мнению Кабакова, если в ближайшее время не будет плохих новостей, российская валюта не упадет ниже 78 рублей за доллар.
Эксперт отметил, что нацвалюту поддерживают вмешательства Центробанка и Минфина. Ежедневный объем интервенций составляет 8,7 миллиарда рублей.
При этом, по словам Кабакова, нефть в ближайшее время может упасть в цене: в Норвегии закончилась забастовка нефтяников, восстановилась добыча в Мексиканском заливе после урагана, а крупнейшее месторождение Ливии возвращается к работе после девятимесячного перерыва.
Как сообщал «Рамблер», вечером 12 октября на торгах Мосбиржи курс доллара рос на 36,5 копейки, до 77,13 рубля. Евро подорожал на 31,66 копейки, до 91,07 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Аналитики объяснили, что рубль падал из-за дешевеющей нефти и заявлений о санкциях, которые ЕС планирует ввести из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
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Комментарии
Экономика , Алексей Навальный , Ярослав Кабаков , ЕС , Минфин , Центральный банк России
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