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Минфин поставил новый рекорд по продаже госдолга 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Минфин поставил новый рекорд по продаже госдолга
Фото: РИА Новости
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) серии 29017 с погашением в августе 2032 года на рекордные 350,629 миллиарда рублей при спросе в 377,619 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 94,188% от номинала, средневзвешенная цена — 94,2305% от номинала. Выручка от размещения составила 330,4 миллиарда рублей.
На втором аукционе министерство предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме остатков.
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Экономика , Цена на нефть , Валютные войны , Новые налоги , Минфин
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