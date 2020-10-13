Китай увеличил импорт нефти

Поставки нефти в Китай в сентябре поднялись на 17,5% в годовом выражении и составили 11,8 миллиона баррелей в день, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

"Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, получил 48,48 миллиона тонн нефти в прошлом месяце, что эквивалентно 11,8 миллиона баррелей в сутки", — пишет агентство.

В сентябре 2019 года Китай импортировал 10,04 миллиона баррелей в сутки, что на 17,5% меньше нынешнего показателя. При этом в месячном выражении импорт в сентябре вырос на 5,5% с 11,18 миллиона баррелей в сутки в августе. Однако импорт сентября по-прежнему ниже рекордно высокого уровня в 12,94 миллиона баррелей в сутки, зафиксированного в июне.

Данные также показали, что за первые три квартала 2020 года Китай импортировал в общей сложности 416 миллионов тонн сырой нефти, или около 11,08 миллиона баррелей в сутки, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт нефтепродуктов из Китая в сентябре составил 3,95 миллиона тонн, что на 7,5% ниже августовского показателя в 4,27 миллиона тонн.

Согласно таможенным данным, импорт природного газа, как трубопроводного, так и сжиженного (СПГ), в сентябре составил 8,66 миллиона тонн, что на 5,5% больше, чем годом ранее.