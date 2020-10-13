Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.00
$
77.16
98.35
91.00
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
42.42
–0.33 Золото
1921.85
+0.07 РТС
1162.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.10
1.1788
+0.0124
28.09
1.1664
09.10
01.10
17.09

Китай увеличил импорт нефти в сентябре 

Прайм и ещё 1 4 часа назад
Китай увеличил импорт нефти
Фото: Reuters
Поставки нефти в Китай в сентябре поднялись на 17,5% в годовом выражении и составили 11,8 миллиона баррелей в день, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

"Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, получил 48,48 миллиона тонн нефти в прошлом месяце, что эквивалентно 11,8 миллиона баррелей в сутки", — пишет агентство.

В сентябре 2019 года Китай импортировал 10,04 миллиона баррелей в сутки, что на 17,5% меньше нынешнего показателя. При этом в месячном выражении импорт в сентябре вырос на 5,5% с 11,18 миллиона баррелей в сутки в августе. Однако импорт сентября по-прежнему ниже рекордно высокого уровня в 12,94 миллиона баррелей в сутки, зафиксированного в июне.
Данные также показали, что за первые три квартала 2020 года Китай импортировал в общей сложности 416 миллионов тонн сырой нефти, или около 11,08 миллиона баррелей в сутки, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экспорт нефтепродуктов из Китая в сентябре составил 3,95 миллиона тонн, что на 7,5% ниже августовского показателя в 4,27 миллиона тонн.
Согласно таможенным данным, импорт природного газа, как трубопроводного, так и сжиженного (СПГ), в сентябре составил 8,66 миллиона тонн, что на 5,5% больше, чем годом ранее.
Видео дня. В России создают федеральный регистр льготников
Прайм: последние новости
Эксперт предсказал будущее "золотых паспортов" Эксперт предсказал будущее "золотых паспортов" Банк России рассказал, каким будет цифровой рубль Банк России рассказал, каким будет цифровой рубль Американский банк отказался верить в доллар Американский банк отказался верить в доллар
Комментарии
Экономика , Федеральная таможенная служба , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа единственная процветающая страна Европы
Названа единственная процветающая страна Европы
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Новая угроза России из Азербайджана
Новая угроза России из Азербайджана
Турция решила надавить на «Газпром»
Турция решила надавить на «Газпром»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Россиянам одобрили новые выплаты
00:27
Россиянам одобрили новые выплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение