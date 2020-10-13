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Мишустин наградил Кудрина 

Rambler News Service и ещё 2 2 часа назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил главу Счетной палаты Алексея Кудрина медалью Столыпина II степени. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Столыпина П. А. II степени председателя Счетной палаты РФ Кудрина Алексея Леонидовича», — говорится в документе.

Накануне Кудрин отметил 60-летний юбилей.
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Алексей Кудрин возглавляет Счетную палату с мая 2018 года. В 2000-04, 2007-11 годах он был вице-премьером правительства РФ, а также министром финансов в 2000-11 годах. С апреля 2012 года по июнь 2018 года был председателем Комитета гражданских инициатив.
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Экономика , Видео , Алексей Кудрин , Михаил Мишустин , Комитет гражданских инициатив , Счетная палата , Правительство РФ
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