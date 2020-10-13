ЦБ сообщил о появлении новой формы денег в РФ

Цифровой рубль, возможность запуска которого в настоящее время оценивает Банк России , может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, говорится в консультативном докладе ЦБ.

"Цифровой рубль будет представлять собой цифровую форму национальной валюты и обладать всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Цифровой рубль станет дополнительной формой денег, обращаясь наряду с наличными и безналичными рублями. При этом будет обеспечена бесшовность платежного пространства в России и простота конвертации рубля из одной формы в другую", — говорится в докладе.

В то же время регулятор отмечает, что для введения цифрового рубля необходимо создание дополнительной платежной инфраструктуры, что будет способствовать дальнейшему развитию и дополнительному повышению устойчивости платежной системы России.

В докладе говорится, что цифровые рубли можно будет зачислять на электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к интернету и мобильной связи. Таким образом, цифровой рубль дополнит денежное обращение и будет использоваться одновременно с наличными рублями и средствами населения и предприятий на счетах в коммерческих банках.

При этом если наличные деньги выпускаются в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, а безналичные деньги существуют в виде записей на счетах в коммерческих банках, то цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.