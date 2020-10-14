В Приморье сократилось число безработных

Число безработных в Приморском крае за август и сентябрь сократилось на 5,5 тыс. человек или 16%, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

В рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" и аналогичной государственной программы Приморского края власти помогают предприятиям в подборе работников, организуют оплачиваемые временные и общественные работы, содействуют безработным в переезде для трудоустройства, организуют профессиональное обучение.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.