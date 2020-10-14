В Приморье сократилось число безработных

"Реализация мероприятий госпрограммы по содействию занятости населения и национальных проектов позволили снизить напряженность на рынке труда Приморского края. Благодаря принимаемым мерам только за два последних месяца, с 1 августа по конец сентября этого года, численность безработных удалось сократить с 34 до 28,6 тысячи человек. На конец сентября количество вакансий, зарегистрированных в службе занятости населения Приморского края, составляет более 64,5 тысячи, из них по 70% вакансий требуются сотрудники со средне-профессиональным образованием, по 10% - с высшим", - говорится в сообщении.