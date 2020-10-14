Мишустин поручил увеличить Резервный фонд

Резервный фонд правительства РФ существует в рамках бюджета для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о бюджете на соответствующий финансовый год. Средства фонда расходуются решением правительства на финансирования экстренных мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями, а также на проведение мероприятий федерального значения и на поддержку регионов. В частности, за счет фонда сейчас финансируется ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.