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Резервный фонд увеличат ещё на 2,5 миллиарда рублей

Прайм
43 минуты назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства почти на 2,5 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Мишустин поручил увеличить Резервный фонд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Минфину России внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 2 492 200 тысяч рублей за счет средств, поступивших в доход федерального бюджета от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", — говорится в документе.
Резервный фонд правительства РФ существует в рамках бюджета для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о бюджете на соответствующий финансовый год. Средства фонда расходуются решением правительства на финансирования экстренных мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями, а также на проведение мероприятий федерального значения и на поддержку регионов. В частности, за счет фонда сейчас финансируется ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.
Размер резервного фонда правительства изначально был утвержден в законе о бюджете на текущий год и плановый период в объеме 14,8 миллиарда рублей. В этом году фонд неоднократно пополнялся, в частности в августе Мишустин подписал распоряжение о его увеличении на 1,8 триллиона рублей.
Экономика,Михаил Мишустин,Минфин,
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