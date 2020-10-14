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«Если бы не лаяли, как собаки, на РФ, жили бы хорошо» 

Павел Тиунов 25 минут назад
«Если бы не лаяли, как собаки, на РФ, жили бы хорошо»
Фото: РИА Новости
В портах стран Балтии зафиксировано резкое снижение объемов переваленных грузов, сообщает «Свободная пресса». Аналитики связывают сложившуюся ситуацию с политикой России по перераспределению грузопотоков из-за резкой риторики в свой адрес.
Больше всех страдает Латвия. По данным издания, за 9 месяцев текущего года было перевалено на почти 30% грузов (порядка 14 миллионов тонн) меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. На первом месте по убыткам — Вентспилсский порт, который недосчитался 41% грузов, на втором — Лиепайский — 11,8%. Потерянные грузы — это падение прибыли и, как следствие, ликвидация рабочих мест.

«Дело не в плохой работе руководства портов, а в лае официальной Риги на Россию, в санкциях Запада и ответных мерах», — говорится в статье.

Эксперты связывают неутешительные для латышей показатели с тем, что Россия постепенно уводит грузопотоки в свои порты, особняком среди которых стоит Усть-Луга в Ленинградской области. Именно в его развитие предлагал инвестировать средства президент Белоруссии Александр Лукашенко. Аналитики отмечают, что если порт заработает в полную силу, то в прибалтийских портах «станет еще хуже».

«Если бы не лаяли, как собаки, на Россию, жили бы хорошо», — цитирует издание слова бывшего мэра латвийского города Каунаса Витаутаса Шустаускаса.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко пообещал поставить Литву на место, если будут введены антибелорусские санкции. Он напомнил, что 30% национального бюджета страны зависит от белорусских торговых потоков. В случае введения ограничений президент пообещал переориентировать перевозки с литовских торговых портов на другие.
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Комментарии
Экономика , Александр Лукашенко
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