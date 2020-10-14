ЦБ предложил шаги для нового цикла инвестиций в РФ

Фото: ТАСС ТАСС

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание с президентом: с правительством обсудят инвестиции в РФ»

«У нас появился большой класс розничных инвесторов. То есть граждане пошли на финансовый рынок. Это связано и с тем, что ставки по депозитам чуть-чуть снижаются, и часть граждан смотрит на альтернативы вложения своих средств, в том числе в фондовый рынок. И важно, чтобы средства розничного инвестора также вкладывали в конечном счёте, трансформировались в инвестиции», — сказала она.

По её словам, в России необходимо развивать разные формы, в том числе коллективного инвестирования, в сейчас Банк России обсуждает новые механизмы вместе с правительством.

Также в ЦБ также вносят изменения в регулирование для того, чтобы новые инвестиционные процессы поддерживать, «как это было по проектному финансированию, как это развивалось в жилищном строительстве, но также проектное финансирование для фабрики проектов ВЭБа ».

Набиуллина отметила, что в ЦБ «готовы дальше этим заниматься».