ЦБ предложил шаги для нового цикла инвестиций в РФ

«У нас появился большой класс розничных инвесторов. То есть граждане пошли на финансовый рынок. Это связано и с тем, что ставки по депозитам чуть-чуть снижаются, и часть граждан смотрит на альтернативы вложения своих средств, в том числе в фондовый рынок. И важно, чтобы средства розничного инвестора также вкладывали в конечном счёте, трансформировались в инвестиции», — сказала она.
«И тема на будущее — мы к ней также подступаем и обсуждаем с правительством, с ВЭБом — это проекты «зелёного» финансирования. У нас уже есть секция на Московской бирже, которая специально организует выпуски облигаций зелёных, и нам нужно обращать внимание на то, что происходит на внешних рынках, как они будут меняться под влиянием введения разных экологических требований, и свои инструменты и институты выстроить таким образом, чтобы дать возможности российским компаниям развивать такого рода проекты», — рассказала председатель ЦБ РФ.