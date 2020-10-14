Орешкин призвал минимизировать налоговые изменения

Как отметил глава Минэкономразвития, инструмент инвестиционного налогового вычета, который появился в России в 2018 году, с учетом текущей ситуации требует модернизации. Министр предложил предусмотреть в бюджете выпадающие доходы регионов по налоговому вычету не только на 2021 год (предусмотрено 27 млрд рублей), но и в среднесрочной перспективе. "Губернаторы просят дать среднесрочную перспективу, потому что имея возможность получить компенсацию только за 1 год, очень сложно принимать решения, которые носят долгосрочный характер", - добавил он.