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Орешкин: изменения налогов в РФ на ближайшие годы необходимо минимизировать

ТАССиещё 5
1 час назад
Властям необходимо минимизировать на ближайшие годы изменения российского налогового законодательства, чтобы обеспечить стабильные условия для инвесторов, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.
Орешкин призвал минимизировать налоговые изменения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Предсказуемость и стабильность условий - это ключевая история при принятии решений по инвестициям. В этом плане важно, как мне кажется, минимизировать на ближайшие годы в том числе изменения налогового законодательства", - сказал Орешкин, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Помощник президента также поддержал предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова о модернизации налогового вычета для инвесторов.
"По инвестиционному налоговому вычету также я бы хотел Максима Геннадьевича [Решетникова] поддержать. Очень важно, чтобы этот инструмент был не на короткий горизонт, как сейчас это заложено в бюджете на 1 год, а как минимум на 3 года, а лучше в долгосрочной перспективе, чтобы для инвесторов были понятны предсказуемые условия работы", - заявил он.
Как отметил глава Минэкономразвития, инструмент инвестиционного налогового вычета, который появился в России в 2018 году, с учетом текущей ситуации требует модернизации. Министр предложил предусмотреть в бюджете выпадающие доходы регионов по налоговому вычету не только на 2021 год (предусмотрено 27 млрд рублей), но и в среднесрочной перспективе. "Губернаторы просят дать среднесрочную перспективу, потому что имея возможность получить компенсацию только за 1 год, очень сложно принимать решения, которые носят долгосрочный характер", - добавил он.
"Предлагается привязать предоставление этого вычета к реализации конкретного проекта, а не статьям затрат, как это сейчас сделано, и дать возможность предъявлять к зачету не только затраты, связанные с машинами, оборудованием, транспортом, но и рассмотреть возможность (об этом просили и инвесторы, и губернаторы) в зачет брать также затраты на здания, корпуса фабрик и заводов", - добавил Решетников.
Экономика,Максим Орешкин,Максим Решетников,Владимир Путин,Минэкономразвития,
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