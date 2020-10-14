Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
83.50
$
77.50
98.35
91.00
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
43.22
+0.44 Золото
1903.50
+0.11 РТС
1156.11
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.10
1.1756
+0.0013
29.09
1.1743
11.10
02.10
18.09

МВФ посчитал, во что пандемия коронавируса обойдется миру 

РИА Новости и ещё 16 1 час назад
МВФ подсчитал потери от пандемии COVID-19
Фото: Reuters
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мир может не досчитаться почти 30 триллионов долларов в виде потерянного ВВП из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

"На протяжении последующих пяти лет кризис, по имеющимся оценкам, может обойтись в 28 триллионов долларов потерянного ВВП", — сказала Георгиева на открытии осенних встреч МВФ и Всемирного банка.

Она напомнила, что МВФ в кризис повысил обязательства по кредитованию стран до 280 миллиардов долларов, причем до трети этой суммы было одобрено с марта.

"У нас по-прежнему есть значительные ресурсы из нашего кредитного потенциала в 1 триллион долларов, чтобы помочь поддержать страны-члены. Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы приостановили выплату долга для беднейших стран-членов и мобилизовали 21 миллиард долларов для кредитования на беспроцентной основе", — сказала Георгиева.

"Мы рассматриваем варианты дальнейшей настройки наших инструментов кредитования для поддержки стран в нынешний момент крайней неопределенности", — заключила глава МВФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Последние новости
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID-19 Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID-19 "Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке "Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек
Комментарии
Экономика , Рынки , Кристалина Георгиева , Международный валютный фонд , Всемирный Банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Накопления «обнулятся»: что будет с деньгами россиян
Накопления «обнулятся»: что будет с деньгами россиян
Оператор «Северного потока-2» прервал молчание
Оператор «Северного потока-2» прервал молчание
Вагоны «Уралвагонзавода» оказались никому не нужны
Вагоны «Уралвагонзавода» оказались никому не нужны
Россияне могут потерять свои квартиры
Россияне могут потерять свои квартиры
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение