МВФ подсчитал потери от пандемии COVID-19

"На протяжении последующих пяти лет кризис, по имеющимся оценкам, может обойтись в 28 триллионов долларов потерянного ВВП", — сказала Георгиева на открытии осенних встреч МВФ и Всемирного банка.

Она напомнила, что МВФ в кризис повысил обязательства по кредитованию стран до 280 миллиардов долларов, причем до трети этой суммы было одобрено с марта.

"У нас по-прежнему есть значительные ресурсы из нашего кредитного потенциала в 1 триллион долларов, чтобы помочь поддержать страны-члены. Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы приостановили выплату долга для беднейших стран-членов и мобилизовали 21 миллиард долларов для кредитования на беспроцентной основе", — сказала Георгиева.

"Мы рассматриваем варианты дальнейшей настройки наших инструментов кредитования для поддержки стран в нынешний момент крайней неопределенности", — заключила глава МВФ.

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