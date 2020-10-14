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РБК: Россия приостановила финансовую помощь Киргизии 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
РФ приостановила финансовую помощь Киргизии
Фото: EPA/ТАСС
Россия приостановила финансовую помощь Киргизии из-за политической нестабильности в стране, пишет РБК со ссылкой на источник в Минфине и федерального чиновника.

"Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти", — сказал один из источников.

Официальных комментариев пока не поступало.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия), "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия), "Кыргызстан" (центристская партия) и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия).
После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.
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Комментарии 1
Экономика , Кубатбек Боронов , Администрация Президента РФ , Центризбирком России , Минфин , РБК
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