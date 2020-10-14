РФ приостановила финансовую помощь Киргизии

Россия приостановила финансовую помощь Киргизии из-за политической нестабильности в стране, пишет РБК со ссылкой на источник в Минфине и федерального чиновника.
"Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти", — сказал один из источников.
Официальных комментариев пока не поступало.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия), "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия), "Кыргызстан" (центристская партия) и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия).
После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.