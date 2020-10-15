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Главная экономика Европы начала пробуксовывать 

Lenta.ru 1 час назад
Германия, которая является главной экономикой Европы, начала пробуксовывать. Темпы восстановления ВВП страны после пандемии коронавируса замедляются, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз пяти ведущих исследовательских институтов ФРГ.
По оценке аналитиков, в 2020 году экономика Германии сократится на 5,4 процента, а в 2021-м вырастет на 4,7 процента. Нынешний прогноз хуже представленного весной — тогда эксперты ожидали падения экономики в текущем году на 4,2 процента и роста в будущем на 5,8 процента.
По словам экономического директора IfW Kiel Стефана Кутса (Stefan Kooths), Германии уже удалось наверстать значительную часть весеннего спада, однако многое еще только предстоит сделать.

«Сейчас мы не должны проявлять беспечность, иначе достигнутый стремительный экономический рост будет очень быстро растерян», — добавил министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Как отмечает агентство, уверенность инвесторов в будущем экономики ФРГ падает на фоне роста числа зараженных коронавирусом. Во вторник, 13 октября, число случаев инфицирования взлетело до 6541 — это близко к пиковым значениям, которые наблюдались весной 2020 года. Однако уже в среду число заражений резко упало до 4464, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
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Комментарии 3
Экономика , Видео , Олаф Шольц , Bloomberg
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