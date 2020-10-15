Вторая волна: страны начали запасаться продуктами

Страны начали делать закупки продуктов питания, опасаясь, что вторая волна коронавируса нанесет ущерб мировой торговле. Об этом пишет Bloomberg.

Так, Иордания сделала рекордные запасы пшеницы, Египет увеличил закупки более чем на 50 процентов с апреля, Тайвань нарастил стратегические запасы продовольствия, как и Китай. Пандемия нарушила цепочки поставок «от фермы к предприятию», что ранее уже привело к пустым полкам в магазинах по всему миру, отмечает агентство.

В результате потребители решили делать запасы на случай будущих перебоев с поставками. Цены на товары от кукурузы до сахара растут по мере того, как страны наращивают закупки, также на увеличение стоимости влияет засуха в Черноморском регионе.