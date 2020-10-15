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Китай укрепил свое господство в мировой торговле 

Lenta.ru 1 час назад
Китай укрепил свое господство в мировой торговле
Фото: Reuters
Китай укрепляет свой статус доминирующей торговой страны мира, захватив рекордную долю мирового экспорта, пишет Bloomberg.
В стране быстро возобновилась работа предприятий, в то время как остальной мир боролся с последствиями от ввода карантина. Экспорт показал рост четвертый месяц подряд. В сентябре он вырос на 9,9 процента в долларовом выражении год к году, а импорт — на 13,2 процента.
Улучшение экономических показателей способствовало росту юаня, который достиг 18-месячного максимума в октябре. Однако эксперты видят риск для господства КНР в ухудшении американо-китайских отношений и в неравномерном восстановлении других стран от последствий пандемии коронавируса.
Китай остается единственной крупной экономикой, которая, по прогнозам, покажет рост на 1,9 процента, а в 2021 году — на 8,2 процента. Ранее опрошенные CNBC финансисты заметили подлог в сообщениях об успехах китайской экономики. По их словам, имеющиеся данные не позволяют сделать однозначного вывода о преодолении трудностей.
Аналитики указывают на то, что рост ВВП достигнут в сравнении с предыдущими периодами нынешнего года, а не по отношению к аналогичным периодам прошлого.
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Экономика , Bloomberg
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