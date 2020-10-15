Китай укрепил свое господство в мировой торговле 

Китай укрепляет свой статус доминирующей торговой страны мира, захватив рекордную долю мирового экспорта, пишет Bloomberg.

В стране быстро возобновилась работа предприятий, в то время как остальной мир боролся с последствиями от ввода карантина. Экспорт показал рост четвертый месяц подряд. В сентябре он вырос на 9,9 процента в долларовом выражении год к году, а импорт — на 13,2 процента.

Улучшение экономических показателей способствовало росту юаня, который достиг 18-месячного максимума в октябре. Однако эксперты видят риск для господства КНР в ухудшении американо-китайских отношений и в неравномерном восстановлении других стран от последствий пандемии коронавируса.

Китай остается единственной крупной экономикой, которая, по прогнозам, покажет рост на 1,9 процента, а в 2021 году — на 8,2 процента. Ранее опрошенные CNBC финансисты заметили подлог в сообщениях об успехах китайской экономики. По их словам, имеющиеся данные не позволяют сделать однозначного вывода о преодолении трудностей.

Аналитики указывают на то, что рост ВВП достигнут в сравнении с предыдущими периодами нынешнего года, а не по отношению к аналогичным периодам прошлого.