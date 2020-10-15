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Доллару предрекли крах в ноябре 

Артём Кульша 1 час назад
Курс доллара может упасть до 50 рублей. Об этом, как сообщает «Дейта», заявил экономист Михаил Делягин.
Неделю назад он дал интервью журналисту Андрею Караулову. В ходе него экономист описал нынешнее положение дел в США как вялотекущую гражданскую войну и назвал распространенным среди приверженцев технического анализа мнение о том, что после выборов президента (намечены, как сообщал «Рамблер», на 3 ноября) она начнет переходить в горячую фазу, в результате чего возникнут социально-экономические потрясения, которые приведут к падению курса доллара до 50 рублей.
Доллару предрекли исторический обвал
При этом, по его словам, более широкие специалисты в области экономики считают более вероятным снижение стоимости американской валюты на 30%. Это приведет к серьезному экономическому кризису во всем мире, так как большинство стран хранят большую часть сбережений в долларах.
Вчера доцентка кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Диана Степанова высказала мнение, что курс рубля уже никогда не вернется к 60-и за доллар, потому что нефть больше никогда не будет стоить 100 долларов за баррель, а курс российской валюты прежде всего зависит от котировок на рынке углеводородов.
Комментарии 173
Экономика , Видео , Рынки , Диана Степанова , Андрей Караулов , Михаил Делягин
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