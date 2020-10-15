Курс доллара может упасть до 50 рублей. Об этом, как сообщает «Дейта», заявил экономист Михаил Делягин

Неделю назад он дал интервью журналисту Андрею Караулову . В ходе него экономист описал нынешнее положение дел в США как вялотекущую гражданскую войну и назвал распространенным среди приверженцев технического анализа мнение о том, что после выборов президента (намечены, как сообщал «Рамблер», на 3 ноября) она начнет переходить в горячую фазу, в результате чего возникнут социально-экономические потрясения, которые приведут к падению курса доллара до 50 рублей.

При этом, по его словам, более широкие специалисты в области экономики считают более вероятным снижение стоимости американской валюты на 30%. Это приведет к серьезному экономическому кризису во всем мире, так как большинство стран хранят большую часть сбережений в долларах.