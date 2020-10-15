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Закупающий российский газ Китай внезапно оказался газовой державой 

Lenta.ru и ещё 1 37 минут назад
Китай, закупающий газ в России, в том числе по трубопроводу «Сила Сибири», внезапно увеличил оценку собственных доказанных запасов сланцевого топлива, что фактически делает его газовой державой, пишет Reuters.
Речь идет о сланцевом месторождении Фулин в провинции Сычуань на юго-западе страны, которое разрабатывает China Petroleum and Chemical Corp (Sinopec). Компания увеличила прежнюю оценку его доказанных запасов на 191,8 миллиарда кубометров — до 792,6 миллиарда кубометров.
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Благодаря этому Китай сможет приблизиться к выполнению поручений руководства страны о повышении энергетической безопасности. К 2025 году Sinopec собирается удвоить добычу сланцевого газа — до 13 миллиардов кубометров в год.
Китайские газовые месторождения традиционно не покрывают потребность страны в топливе. Из-за этого Пекин вынужден импортировать его, стараясь при этом диверсифицировать поставки. В страну поступает трубопроводный газ из Туркмении, Узбекистана, Казахстана, Мьянмы и России.
Последняя смогла выйти на китайский рынок в 2019 году благодаря газопроводу «Сила Сибири», при строительстве которого, как выяснилось в ходе расследования «Ленты.ру», были допущены технологические и финансовые нарушения. С 2018 года танкерные поставки сжиженного природного газа (СПГ) с месторождения на Ямале осуществляет также российский «Новатэк». Главными конкурентами на местном рынке СПГ для него являются компании из Австралии, Малайзии, Индонезии и Катара.
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Комментарии 6
Экономика , Видео , Газпром , Новатэк , Lenta.ru , Reuters
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