Китай, закупающий газ в России, в том числе по трубопроводу «Сила Сибири», внезапно увеличил оценку собственных доказанных запасов сланцевого топлива, что фактически делает его газовой державой, пишет Reuters.

Речь идет о сланцевом месторождении Фулин в провинции Сычуань на юго-западе страны, которое разрабатывает China Petroleum and Chemical Corp (Sinopec). Компания увеличила прежнюю оценку его доказанных запасов на 191,8 миллиарда кубометров — до 792,6 миллиарда кубометров.

Благодаря этому Китай сможет приблизиться к выполнению поручений руководства страны о повышении энергетической безопасности. К 2025 году Sinopec собирается удвоить добычу сланцевого газа — до 13 миллиардов кубометров в год.

Китайские газовые месторождения традиционно не покрывают потребность страны в топливе. Из-за этого Пекин вынужден импортировать его, стараясь при этом диверсифицировать поставки. В страну поступает трубопроводный газ из Туркмении, Узбекистана, Казахстана, Мьянмы и России.