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Рубль испортит россиянам Новый год 

Мария Иванова 1 час назад
Глава музея «Фабрика елочных игрушек» Игорь Хмелев предупредил о росте цен на елочные игрушки из-за скачка курса евро. В беседе с Nation News он рассказал, что 70 процентов компонентов для елочных украшений закупаются в Германии, Чехии и Польше.
По его словам, из-за пандемии количество производимых игрушек не снизилось. Их выпускали весь год, как и было запланировано в бюджете.

«Сейчас мы отгружаем продажи в полном объеме, как изменится покупательская способность в ноябре-декабре, пока не понятно», — отметил Хмелев.

Он выразил надежду, что даже во времена коронавируса игрушки будут продаваться хорошо, так как «люди в изоляции с удовольствием будут отмечать праздники». Глава музея добавил, что один шарик на елку равен по стоимости гамбургеру, поэтому спрос не должен серьезно измениться.
Россияне заметили резкий рост цен на товары
В то же время он подчеркнул, что в 2021 году из-за роста курса евро игрушки подорожают.

«Мы сейчас отгружаем по январским контрактам, которые заключили в рублях», — отметил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Андрей Черных заявил, что из-за роста курса доллара в России подорожает почти все, в первую очередь импортные лекарства.
В Центробанка предупреждали, что динамика инфляции при нынешнем ослаблении рубля составит 4,2 процента.
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Экономика , Видео , Андрей Черных , Центральный банк России
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