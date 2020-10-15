Когда в России появятся бесплатные лекарства

Россияне в будущем имеют шанс получать лекарства бесплатно по рецепту врача, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее с предложением проработать такую идею выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Воплотить замысел в жизнь призван механизм обязательного лекарственного страхования. Специалисты отмечают, что за рубежом подобный инструмент уже есть, но способы финансирования отличаются — где-то за бесплатные лекарства платит государство, а где-то страховые выплаты ложатся на плечи самих граждан. Какой путь может выбрать наша страна?

Предполагается, что бесплатными могут стать только лекарства, выписанные по рецепту врача. При этом финансирование данной программы, по словам Дмитрия Медведева, должно взять на себя государство.

Нужно отразить новые требования по применению современных электронных сервисов и услуг в этой области, укреплению первичного звена, поддержке медиков и медицинского образования, развитию отечественной фарминдустрии. А также поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счёт государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования, — заявил в ходе совещания «Единой России» её председатель.

По словам политика, здравоохранение и лекарственное обеспечение станут важным блоком новой партийной программы.

Идея введения механизма лекарственного страхования хорошая, считает исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова . Любой механизм, который увеличивает доступность лекарств для населения, нужен, и вряд ли кто-то из россиян откажется им пользоваться. При этом для России данная тема не новая, она обсуждается уже несколько лет, но на практике этот вопрос решения пока не нашёл, сетует эксперт:

Виды страхования бывают разные. Пока непонятно, будет ли оно добровольным или обязательным, за счёт государства или из средств граждан. Вопросов пока больше, чем ответов. Видно, что воля государства по этому вопросу есть, но механизм ещё не проработан. По сути, ситуация сегодня находится на той же стадии, что и пять лет назад.

По словам представителя отрасли, важно понять, к чему готово правительство, ведь за счёт собственных средств люди могут получить эту услугу и сейчас — есть компании, которые занимаются лекарственным страхованием.

Механизм лекарственного возмещения уже успешно работает в системе здравоохранения других стран, например в государствах Западной и Восточной Европы, отмечает исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова . Это инструмент возврата денег за приобретённый товар или услугу. Гарантом выступает государство:

Идея ввести такой инструмент возмещения в России — правильная, и мы её поддерживаем. Аптеки в этом случае будут выполнять свою главную социальную функцию и смогут обеспечивать фармацевтическую услугу в полном объёме.

По словам эксперта, на Западе страховые выплаты в ряде случаев обеспечивает работодатель, в других — сами люди, часто доплаты делает правительство, то есть идёт двойное финансирование — за счёт страховых компаний и государства. Как это будет сделано в России, пока непонятно. Хотя в любом случае такой механизм предполагает финансовое участие со стороны правительства.

Выбор лекарств

В августе прошлого года Вероника Скворцова , на тот момент министр здравоохранения РФ, заявляла, что для перехода на лекарственное страхование необходимо ввести во всех регионах России цифровые системы, отслеживающие прохождение препаратов и их остатки. При этом к ним должны быть подключены все аптеки, медицинские организации и склады. Кроме того, необходимо создать систему электронных рецептов.

Скворцова также отметила, что в ноябре 2018 года на заседании президиума Госсовета под председательством президента Владимира Путина было принято решение за два — три года перейти из систем льготного лекарственного обеспечения к формату лекарственного страхования — или полного, или частичного возмещения стоимости препаратов государством. Как пояснила экс-министр, эта система поможет существенно расширить долю людей, которые смогут получать скидки на лекарства от властей.

Позднее «Коммерсант» сообщил, что Минздрав подготовил законопроект о едином регистре получателей льготных препаратов, который позволит министерству протестировать различные модели лекарственного страхования. На тот момент в России право на льготные лекарства имели около 28 млн человек.

В России лекарственное обеспечение в стационаре бесплатно для пациента, однако в амбулаторных условиях менее 20% населения охвачены льготными программами, отметил директор Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Владимир Назаров . Остальные вынуждены приобретать препараты за свой счёт, что существенно ограничивает их доступность, пояснил эксперт:

В программу целесообразно включить все рецептурные жизненно необходимые лекарства, которые могут применяться в амбулаторных условиях. Администрирование программы необходимо осуществлять с использованием принципа возмещения: пациент обращается с электронным рецептом в аптеку, которая выдаёт ему лекарство из собственных запасов, сформированных на коммерческом рынке. Впоследствии государство компенсирует аптеке её затраты в соответствии с ценой возмещения на данное лекарство.

Использование принципа возмещения, по словам экономиста, позволит решить проблемы, связанные со сложностью планирования и осуществления государственных закупок: длительность конкурсной процедуры, расчёт экономически обоснованной начальной максимальной цены контракта и т. д.

Включить в программу лекарственного возмещения все препараты будет слишком сложно, лучше выбрать отдельные их группы, считает Виктория Преснякова. Например, лекарства, используемые при сердечно-сосудистых заболеваниях, антигипертензивные, препараты для диабетиков и т. д.

В рамках нашего большого государства не так просто внедрить такой механизм. Прежде чем заработать, система должна быть полностью продумана и структурирована. Процесс длительный, сложный, и нельзя сказать, что уже завтра мы получим бесплатные рецептурные препараты. С моей точки зрения, подготовительная работа может занять несколько лет, — отметила эксперт.

Программа масштабная, и такой вопрос не может решаться быстро, соглашается Лилия Титова. Если финансирование будет идти за счёт средств государства, то нужны деньги из бюджета, а это непростая ситуация. Если предполагается софинансирование со стороны пациентов, это тоже непросто, потому что у людей разный уровень материального благосостояния. Та же страховка ОСАГО, которая стоит не так дорого, принималась не быстро и не сразу, а здесь масштаб гораздо больше, подытожила эксперт.