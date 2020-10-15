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Россиян предупредили о наплыве контрафактных сигарет из-за акциза 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Россиян предупредили о наплыве контрафактных сигарет
Фото: РИА Новости
Резкое повышение акциза на табачную продукцию, запланированное со следующего года, может привести к наплыву на рынок контрафактных сигарет, предупредила Счетная палата в своем отзыве на трехлетний проект федерального бюджета. Выдержки из документа приводит РБК.
Комментарий Счетной палаты относится к грядущему повышению акциза на табачные изделия и электронные сигареты. С января 2021 года ставка по нему вырастет на 20 процентов вместо ранее запланированного повышения на 4 процента. Акциз на сигареты вырастет с 1996 до 2045 рублей за тысячу штук. В 2022-м и 2023-м годах рост на 4 процента будет возобновлен.
Минфин объяснил резкое повышение ставок необходимостью пополнения бюджета на фоне повышенных расходов на поддержание экономики в условиях пандемии коронавируса. Финансисты предупреждали о росте цен на сигареты, который может составить до 20 процентов.
По мнению экспертов Счетной палаты, рост ставок по налогам и сборам, в частности по акцизам, не всегда приводит к увеличению собираемости. В настоящее время потенциал повышения акциза на табачные изделия в России почти исчерпан.
Более того, существует риск притока на российский рынок контрафактной продукции из-за рубежа, в первую очередь из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), где ставки акциза ниже. В этом случае российский бюджет вовсе не будет получать поступлений.
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Комментарии 1
Экономика , Счетная палата , Минфин , ЕАЭС
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