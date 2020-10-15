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Первая страна готова объявить о дефолте из-за коронавируса 

РИА «ФедералПресс» и ещё 3 1 час назад
Зарубежные СМИ пишут, что власти Замбии готовы объявить в стране дефолт. Он наступил из-за кризиса, который был вызван коронавирусом. Это произойдет, если инвесторы, у которых есть облигации страны на 3 млрд долларов, не разрешат приостановить платежи.
При этом известно, что инвесторы все же собираются отказать властям страны в просьбе о приостановке платежей.

«Несмотря на угрозу дефолта, держатели облигаций, которые скоро должны решить, согласиться ли на просьбу приостановить выплату % на шесть месяцев, заявили, что планируют отклонить это предложение», — пишут источники.

Такое решение инвесторов связано с тем, что страна не объясняет, как будет устранять макроэкономический дисбаланс и восстанавливать устойчивость экономики, пишет РИА Новости.
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