Зарубежные СМИ пишут, что власти Замбии готовы объявить в стране дефолт. Он наступил из-за кризиса, который был вызван коронавирусом. Это произойдет, если инвесторы, у которых есть облигации страны на 3 млрд долларов, не разрешат приостановить платежи.

При этом известно, что инвесторы все же собираются отказать властям страны в просьбе о приостановке платежей.

«Несмотря на угрозу дефолта, держатели облигаций, которые скоро должны решить, согласиться ли на просьбу приостановить выплату % на шесть месяцев, заявили, что планируют отклонить это предложение», — пишут источники.

Такое решение инвесторов связано с тем, что страна не объясняет, как будет устранять макроэкономический дисбаланс и восстанавливать устойчивость экономики, пишет РИА Новости.