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Минэкономразвития дало прогноз по безработице в России 

Прайм и ещё 4 55 минут назад
МЭР дало прогноз по безработице в России
Фото: ТАСС
Снижение официальной безработицы в РФ дает основания ожидать стабилизации и даже снижения общей безработицы, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Выступая в четверг на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Решетников сообщил, что по регистрируемой безработице произошло сокращение.

"У нас началось сокращение официально зарегистрированной безработицы, и мы вправе ожидать стабилизации и некоторого снижения безработицы по методологии МОТ, хотя ситуация остается напряженной", — сказал Решетников.

По данным Росстата, общая безработица в России в августе выросла до 6,4% с 6,3% в июле, при этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,6 миллиона человек.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
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Экономика , Максим Решетников , Росстат , Госдума , Минэкономразвития
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