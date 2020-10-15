МЭР дало прогноз по безработице в России

Снижение официальной безработицы в РФ дает основания ожидать стабилизации и даже снижения общей безработицы, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников

Выступая в четверг на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Решетников сообщил, что по регистрируемой безработице произошло сокращение.

"У нас началось сокращение официально зарегистрированной безработицы, и мы вправе ожидать стабилизации и некоторого снижения безработицы по методологии МОТ, хотя ситуация остается напряженной", — сказал Решетников.

По данным Росстата, общая безработица в России в августе выросла до 6,4% с 6,3% в июле, при этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,6 миллиона человек.