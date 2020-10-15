Кудрин выступил в защиту оборонных расходов бюджета 

"Доля на национальную оборону — планируется снижение с 2,7% ВВП до 2,5% в 2023 году. Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7% до 2,5% — это достаточно заметное сокращение", — сказал Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету.