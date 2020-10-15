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Путин подписал законы об исполнении бюджетов ПФР и ФОМС за 2019 год 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Путин подписал законы об исполнении бюджетов ПФР и ФОМС
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин утвердил законы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Оба документа размещены на портале правовой информации.
Согласно опубликованным данным, общий объём доходов бюджета Пенсионного фонда на 2019 год составил 8,781 трлн рублей. 8,720 трлн рублей из них не связаны с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. Что касается расходов, то их общий объём составил 8,627 трлн рублей, а данный показатель по профициту фонда за 2019 год — 153,9 млрд рублей.
Бюджет ФОМ по доходам исполнен в размере 2,124 трлн рублей, или 101,2% от утвержденного объёма. Если сравнивать данные показатели с 2018 годом, то доходы увеличились на 228,063 млрд рублей, или на 12%.
Расходы бюджета в 2019 году составили 2,187 трлн рублей, или 99,8% от утверждённого размера и от уточнённой сводной росписи. Если сравнивать с 2018 годом, то они увеличились по сравнению с 2018 годом на 198,195 млрд рублей, или на 10%.
Что касается бюджета фонда, то он исполнен с дефицитом в размере 62,749 млрд рублей. Он обеспечен доходами с учётом переходящих остатков средств бюджета фонда. В 2019 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу ОМС, из бюджета фонда направлено 100,798 млрд рублей. В 2019 году высокотехнологичная медпомощь была оказана более чем 1 млн пациентов.
Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым отметил проблему роста безработицы по всей стране.
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