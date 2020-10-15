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Путин второй раз за день отметил обострение безработицы в Росиии 

Газета.Ru 3 часа назад
Путин второй раз за день заговорил о безработице в РФ
Фото: Газета.Ru
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым заявил, что в регионе сохраняется высокий уровень безработицы. Как сообщает пресс-служба Кремля, при этом президент отметил, что такая ситуация сохраняется в целом по стране.

"Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране. Какие здесь у вас есть соображения по поводу того, что можно сделать в сегодняшней ситуации и нужно сделать дополнительно?" — сказал Путин.

В ответ Темрезов сообщил, что власти региона видят потенциал в развитии сферы туризма. Кроме того, власти планируют создать более 3 тыс. рабочих мест в сельскохозяйственном секторе к 2023 году.
Ранее Путин назвал безработицу одной из главных проблем в стране в ходе встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
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