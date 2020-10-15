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В России испытают цифровой рубль на практике 

Газета.Ru 2 часа назад
В России испытают цифровой рубль на практике
Фото: РИА Новости
После общественных консультаций в России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля. Об этом "Известиям" сообщили в Центробанке.
"Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковском счетах. Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях", — говорится в сообщении.
В ЦБ также заявили, что цифровой рубль будет иметь более низкие комиссии по сравнению с другими безналичными способами платежей и расчетов. Кроме того, цифровой рубль можно будет использовать без наличия интернета.
Как сообщалось, цифровой рубль может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными. Об этом сообщается в докладе Банка России.
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Экономика , Центральный банк России
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