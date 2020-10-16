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Эксперт рассказал, какие вещи нельзя продавать в интернете 

РИА Новости 42 минуты назад
Названы запрещенные для продажи онлайн вещи
Фото: ТАСС
Список товаров, которые запрещено продавать дистанционным способом, то есть онлайн, достаточно широк. Согласно законодательству, в него входят драгоценные камни, металлы, оружие, наркотические средства, психотропные вещества и ряд технических устройств, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер МКА "Статус Групп" адвокат Даниил Мархиев.

"Спросом пользуется табачная продукция. Однако ее нельзя продавать дистанционно. Об этом прямо говорит статья 19 Федерального закона (№ 15-ФЗ) об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции", — объясняет адвокат.

То же касается спиртных напитков. Их продажа не может осуществляться онлайн согласно пятому пункту правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 612 о продажи товаров дистанционным способом. В случае нарушения требований закона предусмотрена административная ответственность, отмечает он.
В интернете запрещено продавать технические устройства для получения информации (микронаушники, очки и часы со встроенной камерой). В случае несоблюдения требований закона предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 138.1 УК РФ о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. По данной статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет, заключил Мархиев.
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Экономика , Личный счет , Правительство РФ , РИА Новости
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