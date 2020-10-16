Курс доллара: у рубля появились новые проблемы 

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Эксперт «Открытие Брокер» Михаил Шульгин заявил, что курс доллара в ближайшие дни достигнет 79 рублей.

Шульгин отметил, что игроки начали избегать рисковых активов, к которым относятся и валюты развивающихся стран. Благодаря этому доллар начал дорожать ко всем своим основным конкурентам.

По мнению эксперта, влияние негативных новостей геополитики на рубль сократилось, но пандемия и дешевая нефть продолжают давить на российскую валюту.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что именно коронавирус негативно влияет на настроения инвесторов. Игроки уверены, что рост заболеваемости будет мешать восстановлению мировой экономики, даже если власти не будут вводить карантины.

Как сообщал «Рамблер», вечером 15 октября на торгах Мосбиржи доллар рос сразу на 77,5 копейки, до 78,42 рубля. Евро прибавил 54 копейки и стоил 91,74 рубля. Курс доллара онлайн можно проверить на «Рамблер/финансах».

Аналитики отмечали, что инвесторы нервничают из-за введения новых жестких ограничений во Франции, Германии, Испании и других странах.