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Названы самые уязвимые к кризису города России 

Прайм и ещё 3 55 минут назад
Названы самые уязвимые к кризису города России
Фото: РИА Новости
Среди крупнейших городов Российско Федерации, в которых проживает более 1 миллиона жителей, самыми уязвимыми к вызванному пандемией коронавируса кризису оказались Омск, Красноярск и Волгоград.
Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование Центра городской экономики КБ "Стрелка", лидерами устойчивости стали Воронеж, Самара, Ростов-на-Дону.
По мнению экспертов, главным фактором устойчивости городов-миллиоников в России является сбор НДФЛ (налог на доход физических лиц) и налог на прибыль. Чем больше у города собственных доходов от этих двух налогов, тем выше риски при кризисе.
Если говорить про крупные города с населением от 250 тысяч до одного миллиона человек, то в зоне риска находятся Мурманск, Сочи и Якутск.
А вот наименее уязвимыми эксперты назвали Смоленск, Вологду и Тверь.
В группе городов с населением от 100 тысяч до 250 тысяч человек главными аутсайдерами назвали Уссурийск, Норильск, Северодвинск.
Наиболее сильны позиции у Каспийска, Альметьевска и Батайска.
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Экономика , Lenta.ru
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