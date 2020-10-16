Названы самые уязвимые к кризису города России 

Все новости на карте

Среди крупнейших городов Российско Федерации, в которых проживает более 1 миллиона жителей, самыми уязвимыми к вызванному пандемией коронавируса кризису оказались Омск, Красноярск и Волгоград.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование Центра городской экономики КБ "Стрелка", лидерами устойчивости стали Воронеж, Самара, Ростов-на-Дону.

По мнению экспертов, главным фактором устойчивости городов-миллиоников в России является сбор НДФЛ (налог на доход физических лиц) и налог на прибыль. Чем больше у города собственных доходов от этих двух налогов, тем выше риски при кризисе.

Если говорить про крупные города с населением от 250 тысяч до одного миллиона человек, то в зоне риска находятся Мурманск, Сочи и Якутск.

А вот наименее уязвимыми эксперты назвали Смоленск, Вологду и Тверь.

В группе городов с населением от 100 тысяч до 250 тысяч человек главными аутсайдерами назвали Уссурийск, Норильск, Северодвинск.

Наиболее сильны позиции у Каспийска, Альметьевска и Батайска.