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Армения вводит запрет на ввоз турецких товаров из-за Карабаха 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Армения запретила ввоз турецких товаров
Фото: ТАСС
Армения ввела запрет на ввоз товаров из Турции с января 2021 года сроком на шесть месяцев из-за того, что Анкара открыто поддерживает "террористические действия" Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министерства экономики страны.
Соответствующее решение вступает в силу 31 декабря 2020 года.
В сообщении отмечается, что турецкие власти расшатывают стабильность в карабахском регионе. Кроме того, запрет на импорт турецких товаров позволит предотвратить проникновение различных угроз на территорию Армении.

"После вступления в силу данного решения дефицита продуктов в Армении не возникнет, поскольку он будет восполнен импортом из других стран и местным производством", — говорится в заявлении.

Известно, что в 2019 году из Турции в Армению были поставлены товары на сумму $268,1 млн
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