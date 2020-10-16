В России могут поставить два новых рекорда 

"В этом году у нас будет поставлено два очередных рекорда. Первый рекорд — это объем потребления мяса в диапазоне 77-78 килограмм на душу населения. Второй рекорд — это где-то 590 тысяч тонн отгруженной продукции на экспорт. То, что они совпадают, приходятся примерно на одно и то же время, достаточно закономерно", — сказал он в ходе конференции "Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности".