В России могут поставить два новых рекорда 

"В этом году у нас будет поставлено два очередных рекорда. Первый рекорд — это объем потребления мяса в диапазоне 77-78 килограмм на душу населения. Второй рекорд — это где-то 590 тысяч тонн отгруженной продукции на экспорт. То, что они совпадают, приходятся примерно на одно и то же время, достаточно закономерно", — сказал он в ходе конференции "Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности".
"Каждый экспортер, каждый зрелый рынок имеет свой уровень по доле экспорта от производства. Для Бразилии — 23-25%, для США — 16-17%, для ЕС — 10-13%. Мы видим, что у нас этот показатель постоянно растет, а по этому году выходим на 6%", — сказал Дальнов, отметив, что в ближайшие годы он может установиться на уровне 10%, соответствуя 1 миллиону тонн мяса и мясопродуктов.
"Но мы говорим о потенциале, поэтому в значительной степени то, что происходит по факту, будет зависеть от того, какие рынки будут открыты. Без открытия новых емких рынков у нас прирост экспорта по следующему году, наверное, составит 10-15%", — считает Дальнов. Кроме того, при увеличении доли экспорта надо понимать, что все большие риски несет эпизоотическая ситуация, добавил он.