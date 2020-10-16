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В России могут поставить два новых рекорда 

Прайм 1 час назад
В России могут поставить два новых рекорда
Фото: РИА Новости
Россия по итогам 2020 года может поставить на мясном рынке два новых рекорда, по потреблению мяса на душу населения и его экспорту, сообщил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

"В этом году у нас будет поставлено два очередных рекорда. Первый рекорд — это объем потребления мяса в диапазоне 77-78 килограмм на душу населения. Второй рекорд — это где-то 590 тысяч тонн отгруженной продукции на экспорт. То, что они совпадают, приходятся примерно на одно и то же время, достаточно закономерно", — сказал он в ходе конференции "Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности".

Согласно представленным материалам, в 2019 году объем потребления мяса составлял около 76 килограмм на душу населения, объем экспорта — порядка 400 тысяч тонн. По словам Дальнова, российский рынок мяса все больше насыщается, стимулируя выход на внешний рынок, но для экспорта проблемой является низкая диверсификация: например, в мясе птицы большой объем поставок приходится на лапы и крыло, а по свинине — на грудинку. Новыми драйверами экспорта могут быть фарш ММО (мясо механической обвалки), сырье для их производства, возможно, филе и отдельные отруба свинины — шея, лопатка, считает эксперт.
Между тем, по конкурентоспособности и своим возможностям РФ уже догоняет страны Евросоюза.

"Каждый экспортер, каждый зрелый рынок имеет свой уровень по доле экспорта от производства. Для Бразилии — 23-25%, для США — 16-17%, для ЕС — 10-13%. Мы видим, что у нас этот показатель постоянно растет, а по этому году выходим на 6%", — сказал Дальнов, отметив, что в ближайшие годы он может установиться на уровне 10%, соответствуя 1 миллиону тонн мяса и мясопродуктов.

"Но мы говорим о потенциале, поэтому в значительной степени то, что происходит по факту, будет зависеть от того, какие рынки будут открыты. Без открытия новых емких рынков у нас прирост экспорта по следующему году, наверное, составит 10-15%", — считает Дальнов. Кроме того, при увеличении доли экспорта надо понимать, что все большие риски несет эпизоотическая ситуация, добавил он.

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Экономика , Андрей Дальнов , ЕС , Россельхозбанк
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