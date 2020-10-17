Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Богатые страны бросили вызов Трампу

Sports.ruиещё 2
1 час назад
Члены Парижского клуба (неофициальная организация богатых стран-кредиторов) близки к тому, чтобы отложить требования к Кубе по выплате долга. Такое решение бросает вызов США и президенту страны Дональду Трампу, пишет Bloomberg.
Богатые страны бросили вызов Трампу
Фото: ReutersReuters
Куба, которая должна была 5,2 миллиарда долларов Парижскому клубу по состоянию на декабрь 2019 года, первоначально обратилась с просьбой о приостановке выплат на два года. США выступали против этого, но для принятия решения не требуется консенсуса всех 22 членов клуба.
Переговоры между Кубой и группой из 14 кредиторов, в которую входят Великобритания, Испания, Япония, Канада и другие, еще продолжаются.
Парижский клуб — организация развитых стран, созданная в 1956 году. Ее основная задача — реструктуризация задолженности развивающихся стран. Россия является постоянном членом клуба.
В марте нынешнего года власти Кубы обратились в ООН с просьбой отменить санкции в отношении страны в период пандемии коронавируса.
Экономика,Дональд Трамп,ООН,Bloomberg,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители