Богатые страны бросили вызов Трампу

Куба, которая должна была 5,2 миллиарда долларов Парижскому клубу по состоянию на декабрь 2019 года, первоначально обратилась с просьбой о приостановке выплат на два года. США выступали против этого, но для принятия решения не требуется консенсуса всех 22 членов клуба.