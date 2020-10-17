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Экономист сказал, к чему приведет девальвация 

Прайм и ещё 6 1 час назад
Экономист назвал пользу девальвации рубля
Фото: ТАСС
Экономист Сергей Хестанов прокомментировал заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о пользе низкого курса российской валюты.
Падение курса рубля действительно выгодно ряду компаний, сказал Сергей Хестанов ИА REGNUM.
Позиция Мантурова является оправданной, если говорить о компаниях, которые не используют в своей работе зарубежные комплектующие. Ведь низкий курс рубля повышает конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и мировом рынках.
Девальвация рубля: россиян призвали к сдержанному оптимизму
Эксперт напомнил, что в 1998 году, когда рубль существенно ослаб, это было мощным импульсом, который помог возродить многие сектора российской промышленности.
Однако для простого населения падение курса рубля приводит к сокращению реальных доходов, подчеркнул экономист.
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Экономика , Компании , Рынки , Сергей Хестанов , Денис Мантуров , Минпромторг , ИА REGNUM
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