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Рекордный дефицит бюджета: Киргизия погружается в кризис 

Газета.Ru 24 минуты назад
Страна СНГ погружается в кризис
Фото: Газета.Ru
Киргизия находится на грани финансового коллапса: дефицит бюджета может составить $625 млн, третью часть от запланированных доходов. Россия и Китай могут предоставить республике кредиты, но на это потребуется время. Между тем в торговых сетях Бишкека уже начали дорожать продукты, а курс сома обвалился.
К концу этого года дефицит бюджета Киргизии может достичь $375 млн, но не исключен рост даже до $625 млн Об этом в пятницу 16 октября заявил глава МИД республики Руслан Казакбаев.
Дефицит может увеличиться еще больше текущего прогноза из-за пандемии и политической ситуации в стране, не исключает киргизский чиновник.

«Сейчас очень важно, чтобы политическая ситуация в Кыргызстане побыстрее стабилизировалась, потому что социально-экономическое положение, открыто скажем, очень непростое», — цитирует ТАСС Казакбаева.

Руслан Казакбаев был назначен министром на этой неделе, после массовых волнений и смены власти в стране. 15 октября президент Соронбай Жээнбеков ушел в отставку, выборы нового президента должны пройти в течение трех месяцев. Исполняет обязанности главы государства Садыр Жапаров, он же является и премьер-министром. Жапарова в ходе переворота освободили из тюрьмы его сторонники. В эти дни премьер формирует новый кабинет министров.
Глава МИД сообщил также, что Киргизии сейчас необходима поддержка стран-партнеров, в том числе со стороны России, которую Казакбаев назвал «стратегическим партнером и союзником».
Он напомнил, что в 2010 году (тогда в Киргизии, как и сейчас, произошла очередная смена президента) страна уже выходила из подобного кризиса. «В этот раз меня успокаивает, что в результате консенсуса и проведенных переговоров между различными ветвями власти и политическими силами процессы вошли в конституционное правовое русло», — сказал новоиспеченный глава МИД.

У бандитов отнимут «Лексусы»

На самом деле ситуация в Киргизии далека от стабилизации, и республике предстоит пройти долгий путь преобразований. Это видно даже из официальных заявлений.

«Бизнес, поднимитесь, дайте информацию, если кто-то будет давить на вас, мы будем наказывать. Если Камчы Кольбаев будет нарушать закон, то он будет наказан, не то что наказан, посажен будет», — заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 16 октября по случаю своего назначения, передает knews.kg.

Камчы Кольбаев считается первым вором в законе из киргизов.
Главный силовик Киргизии обратился к криминальным группировкам.

«Мы даем вам немного времени, либо живите по закону, либо сдавайтесь и идите в камеры, или уезжайте. Наше государство не будет бандитской страной, коррупционной страной», — сказал Ташиев.

Он пообещал, что результаты его работы скоро будут заметны.
«Никакие воры не должны ездить с двумя-тремя «Лексусами», кортежами. Бандиты теперь будут прятаться и убегать. Предупреждаю при всех», — пообещал глава ГКНБ.
Он приободрил представителей киргизского бизнеса, заявив, что у инвесторов, которые будут вкладывать в экономику, «никто не будет просить взяток, как было раньше». Но инвесторы должны работать на благо Родины. «А есть инвесторы, которые приезжают и воруют наши богатства… Если они начнут вкладывать мало денег и начнут воровать наши богатства — мы этого не позволим», — уточнил позицию новых властей руководитель силового ведомства.

«Были случаи, когда золотые слитки вывозили контрабандой. Помните, года 3-4 назад нашли машину с трупами. В багажнике нашли почти 2 мешка слитков», — заключил Казакбаев, пообещав больше не допускать подобных историй.

Россия и Китай поборются за Киргизию
В первые же дни после формирования кабмина киргизские чиновники начали налаживать связи со странами-партнерами, что выглядит вполне логичным шагом, отмечает управляющий партнер российско-китайской инвесткомпании «Кадерус Капитал» Андрей Акопян.
Тот же Казакбаев уже встретился с представителями внешнеполитических ведомств Узбекистана, Китая и России. Прозвучали заверения в том, что ранее подписанные обязательства между странами остаются в силе.
Правда, во время встречи с узбекским послом пришлось затрагивать давнюю проблему — делимитацию и демаркацию границы между двумя государствами. На границе с Узбекистаном и Таджикистаном остаются спорные участки, было несколько стычек с применением огнестрельного оружия.
Посла Китая Ду Дэвень киргизский министр заверил в том, что будет обеспечена безопасность китайцев, работающих в Киргизии.
Их не будут бить, грабить и сжигать их торговые точки. Защитят, в том числе, работников китайской золотодобывающей компании «Full Gold Mining», расположенной в Желал-Абадской области.
Ранее во время беспорядков 5 октября сообщалось о силовом захвате и мародерстве на золотых приисках, разработку которых ведут Китай, Россия и Казахстан.
О деталях встречи киргизского главы МИД и посла РФ в республике Николая Удовиченко не сообщается. Но эксперты не сомневаются, что Россия окажет финансовую поддержку Киргизии, как это уже не раз бывало.

«Но проблема в том, что просто выдать очередной кредит будет недостаточно. Нужен комплекс усилий по выводу страны из политического и экономического тупика. Нужно поставить Киргизию на рельсы восстановления экономики», — говорит Акопян из «Кадерус Капитал».

В противном случае эту нишу займет Китай. Интерес к Киргизии проявляет еще один влиятельный игрок — Турция.

«Но и киргизским властям придется делать непростой выбор. Китай, например, если даст кредит, потребует взамен жесткую финансовую дисциплину, что будет непросто для страны, переживающей очередной политический кризис», — обращает внимание Акопян.

Россия ранее неоднократно оказывала финансовую поддержку Киргизии — напрямую и через Евразийский экономический союз. В рамках евразийской интеграции РФ выделяла Бишкеку $200 млн на укрепление границ, строительство ветеринарных и фитосанитарных лабораторий. В 2018-м было списано кредитов на $240 млн Всего с 2013 года Москва простила «братской республике», ранее входившей в состав СССР, долгов на $500 млн В октябре этого года Евразийский фонд стабилизации и развития планировал выдать очередной транш — $100 млн Но в Бишкеке случилась смена власти, и Москва теперь притормозила с помощью.
Как пояснили «Газете.Ru» в Евразийской комиссии незадолго до революционных событий, Бишкек ставил перед руководством вопрос об усилении интеграции. Киргизии и Армении требуется дополнительная финансовая поддержка для выхода на средний уровень социально-экономического развития в ЕАЭС, это признал министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. До конца года комиссия обещает найти необходимые средства.
Но уже сейчас в Киргизии растут цены на продукты питания, курс доллара только за два последних дня вырос на два сома — с 79 до 81.

«Масло и сахар рекордно дорожают, бизнес, особенно сфера услуг, закрываются, безработица растет», — говорит жительница Бишкека.

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Комментарии
Экономика , Статьи , Садыр Жапаров , Камчыбек Ташиев , Сергей Глазьев , МИД , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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