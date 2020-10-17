Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.01
$
78.25
91.56
91.65
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
42.83
+0.05 Золото
1899.60
+0.00 РТС
1132.29
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.10
1.1719
+0.0001
02.10
1.1717
13.10
05.10
21.09

Россия сократила вложения в госдолг США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Россия сократила вложения в госдолг США
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В августе 2020 года Россия сократила объем вложений в американские государственные облигации, следует из опубликованных документов Минфина США.
Согласно данным Минфина США, в августе Россия сократила объем вложений в госдолг США с 5,87 млрд долларов (в июле) до 5,85 млрд долларов. При этом на долю долгосрочных американских гособлигаций пришлось 2,6 млрд долларов вместо 3,17 млрд долларов месяцем ранее, на долю краткосрочных — 3,2 млрд долларов по сравнению с 2,7 млрд долларов в июле, передает ТАСС.
Крупнейшим держателем трежерис в августе осталась Япония с показателем 1,27 трлн долларов. Второе место с 1,06 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.
Напомним, в июле Россия сохранила объем вложений в американские гособлигации на уровне июня, когда увеличила вложения в госдолг США до 5,87 млрд долларов.
В марте Россия сократила вложения в американские гособлигации в три раза — с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд долларов, после чего постепенно нарастила вложения в госдолг США.
Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году.
Видео дня. Программа льготной ипотеки продлится до сентября 2021 года
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российскую экономику выручат «тормозные парашюты» Российскую экономику выручат «тормозные парашюты» Захарова озвучила прогноз для стран, отправленных карантином в «глубокий нокдаун» Захарова озвучила прогноз для стран, отправленных карантином в «глубокий нокдаун» Вирусолог объяснил объяснил исчезновение коронавируса в Китае Вирусолог объяснил объяснил исчезновение коронавируса в Китае
Комментарии
Экономика , Казначейство США , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из налога для богатых решили сделать исключение
Из налога для богатых решили сделать исключение
Хуже девальвации: что ждет Россию до конца года
Хуже девальвации: что ждет Россию до конца года
В мировой экономике зреет Большой сдвиг
В мировой экономике зреет Большой сдвиг
Доллар упадет до 50 рублей
Доллар упадет до 50 рублей
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение