Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Курс доллара: что станет с рублем в конце октября

Мария Иванова
1 час назад
Эксперт «ФИНАМ» Анна Зайцева предупредила, что в конце октября курс доллара будет нестабилен.
Аналитик подчеркнула, что на российскую валюту продолжает негативно влиять ситуация с коронавирусом и слабые цены на нефть. Она обратила внимание, что нефть Brent за неделю несколько раз падала ниже 42 долларов за бочку, вслед за этим слабел и рубль.
При этом, по мнению Зайцевой, санкции, введенные Евросоюзом из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, не повлияли на положение рубля. Обвала не произошло, так как санкционная угроза уже давно была заложена в котировках, а сами санкции оказались персональными, а не экономическими.
Кроме того, рубль продолжают поддерживать валютные вмешательства Центробанка и Минфина.
Зайцева предупредила, что до объявления победителя выборов президента США, которые состоятся 3 ноября, курс рубля к доллару будет нестабильным. В ближайшую неделю, по ее прогнозу, доллар будет стоит 77-78,80 рублей, а евро - 90,50-92,40 рублей.
Как сообщал «Рамблер», на закрытии торгов в конце прошлой недели курс доллара падал на 23,5 копейки, до 77,84 рубля. Евро терял 19 копеек и опускался до 91,24 рубля.
Курс доллара онлайнможно проверить на «Рамблер/финансах».
Аналитики связывали укрепление рубля с позитивными новостями о вакцинах и росте розничных продаж в США.
Экономика,Анна Зайцева,Алексей Навальный,Центральный банк России,Минфин,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители