Продажи российского газа за рубеж резко упадут

По итогам 2020 года продажи российского газа за рубеж резко сократятся. К такому выводу пришли эксперты Национального рейтингового агентства, ожидающие падения экспорта на 16 процентов, а в целом российского рынка газа — на 6,4 процента, что больше, чем в среднем в мире (4-5 процента), пишет «Коммерсантъ».

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В январе-сентябре добыча в России снизилась на 8 процентов, а среднесуточное производство — на 15,3 процента. Большей частью такая ситуация связана с «Газпромом» (минус 12 процентов), независимые газовые компании сохранили объемы.

Глобальный спрос на газ из-за пандемии коронавируса и теплой зимы может стать самым низким за последние 11 лет. Его восстановление аналитики связывают с Азией, в первую очередь с Китаем.

Между тем рейтинговое агентство Moody`s считает, что серьезного роста цен на газ ждать не приходится и в 2021 году, поскольку его будут сдерживать ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ). Однако «Газпром» , полагают эксперты, сумеет сохранить свою долю европейского рынка в 36 процентов.

По оценке НРА, падение нефтяных и газовых цен сократит совокупную выручку нефтегазового сектора в России в текущем году на треть, а долговая нагрузка вырастет в два раза.

Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова полагает, что суммарный экспорт российского газа в этом году снизится на 12 процентов. В 2021 году она предсказывает восстановление, но только при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.