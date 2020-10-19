Продажи российского газа за рубеж резко упадут

По итогам 2020 года продажи российского газа за рубеж резко сократятся. К такому выводу пришли эксперты Национального рейтингового агентства, ожидающие падения экспорта на 16 процентов, а в целом российского рынка газа — на 6,4 процента, что больше, чем в среднем в мире (4-5 процента), пишет «Коммерсантъ».
Между тем рейтинговое агентство Moody`s считает, что серьезного роста цен на газ ждать не приходится и в 2021 году, поскольку его будут сдерживать ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ). Однако «Газпром»
, полагают эксперты, сумеет сохранить свою долю европейского рынка в 36 процентов.
По оценке НРА, падение нефтяных и газовых цен сократит совокупную выручку нефтегазового сектора в России в текущем году на треть, а долговая нагрузка вырастет в два раза.