Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
90.98
$
77.95
91.34
91.55
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.50
90.90
Индексы и котировки Brent
43.10
+0.26 Золото
1913.94
+0.14 РТС
1132.80
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.10
1.1757
–0.0027
05.10
1.1784
15.10
07.10
23.09

Экономист Хазин предрёк падение экономики России в 2021 году до уровня показателей 90-х 

Говорит Москва и ещё 2 2 часа назад
В сентябре снижение сборов НДС составило 23%, что отразится на ВВП.
На это в эфире радиостанции «Говорит Москва» указал экономист Михаил Хазин. По его словам, это происходит из-за оттока инвестиций.

«В сентябре падение собираемости НДС по сравнению с планом достигло 23%. НДС — это ВВП. 23% падения ВВП, значит, мы имеем в сентябре. Это масштаб стихийного бедствия. Почему сильный спад? Потому что в нашей стране прекратились инвестиции. Господство либералов в денежной системе, а также ЦБ делали всё, чтобы невозможно было делать рублёвые инвестиции. Вторая проблема в том, что нет инвестиций иностранных. Все истории с Навальными, Скрипалями, Литвиненко и прочими ужасами придуманы Западом, чтобы не дать возможности вкладывать в российскую экономику. Это целенаправленная политика. Российская экономика — один из редких кусков мировой, где инвестиции приносят прибыль, потому что наша экономика недоинвестирована. Наша экономика живёт за счёт государственных инвестиций, которые тоже будут падать».

При такой ситуации в 2021 году в России может произойти кризис, сравнимый с 90-ми годами, отметил экономист. По его словам, такой ситуации можно избежать, если немедленно принять меры и использовать национальную валюту.
России угрожают нищетой

«Девальвация рубля ведёт к падению уровня населения. Около 8-10% спада ВВП по итогам года, они приврут и напишут 4-5%. Если ничего не делать, то в 2021 году по сравнению с 2019 будет минус 20%. Это масштаб 90-х годов. Это результат отсутствия инвестиций и оборотных средств. При сохранении либерально-экономической политики ничего хорошего не будет. Модель, которую либералы предложили в 90-х, больше не работает ни в рублёвом, ни в долларовом варианте. Если мы срочно не примем меры, то получим социально-политический кризис масштаба посильнее 90-х годов. Аналогичная ситуация имеет место быть во всём мире. Разница в том, что у нас есть возможность решить эту проблему за счёт использования внутренней национальной валюты, а в США нет. У них нет национальной валюты, у них только мировая. Это наше отличие от них, которое нужно использовать».

Ранее Михаил Хазин предрёк обвал фондовых рынков в странах Запада. Экономист отметил, что выделение правительством денег предпринимателям и работникам ведёт к росту безработицы.
Говорит Москва: последние новости
МВФ улучшил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году МВФ улучшил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году Китай решил изменить экономику с помощью озеленения Китай решил изменить экономику с помощью озеленения Власти Кипра решили приостановить выдачу паспортов за инвестиции в экономику Власти Кипра решили приостановить выдачу паспортов за инвестиции в экономику
Комментарии 371
Экономика , Видео , Михаил Хазин , Центральный банк России , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне могут потерять свои квартиры
Россияне могут потерять свои квартиры
Банкомат «съел» карту: что нельзя делать ни в коем случае
Банкомат «съел» карту: что нельзя делать ни в коем случае
Доллар упадет до 50 рублей
Доллар упадет до 50 рублей
Вагоны «Уралвагонзавода» оказались никому не нужны
Вагоны «Уралвагонзавода» оказались никому не нужны
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Coca-Cola откажется от легендарного напитка из 70-х
00:20
Coca-Cola откажется от легендарного напитка из 70-х
Компании
Россияне могут лишиться ипотечного жилья
00:14
Россияне могут лишиться ипотечного жилья
Недвижимость
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение