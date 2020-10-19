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Крыму дадут 50 млрд рублей на воду 

Суть событий и ещё 15 1 час назад
Крыму дадут 50 млрд рублей на воду
Фото: ТАСС
Правительство России выделили 50 млрд рублей на обеспечение Крыма водой. Вопрос водоснабжения стоит очень остро, что особенно стало ясно нынешним летом, которое выдалось довольно сухим.
Как сообщает КоммерсантЪ, деньги пойдут на поиск и разработку новых источников, строительство гидротехнических сооружений и прочих объектов, а также ремонт имеющейся инфраструктуры. Сообщается, что это все входит в комплексный план по надежному обеспечению водой Крыма.
По мнению Михаила Мишустина, которое он озвучил на совещании с вице-премьерами, его реализация позволит дать дополнительно 310 тысяч кубометров воды в сутки. Ранее вода поступала по Северо-Крымскому каналу с территории Украины и который та перекрыла после 2014 года.
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Экономика , Правительство РФ
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