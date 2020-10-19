В Кремле оценили состояние экономики в пандемию

"Трудно сказать, потому что мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики, и каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики. Эти трудности, к сожалению, не проходят и мимо нас, поэтому, безусловно, это дополнительный груз", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как видят в Кремле текущую экономическую ситуацию, и будут ли с этой точки зрения времена хуже, чем сейчас.