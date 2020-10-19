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В Кремле назвали пандемию беспрецедентным вызовом 

РИА Новости 33 минуты назад
В Кремле оценили состояние экономики в пандемию
Фото: ТАСС
Пандемия стала беспрецедентным вызовом, ситуация в экономике РФ непростая, как и во всем мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трудно сказать, потому что мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики, и каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики. Эти трудности, к сожалению, не проходят и мимо нас, поэтому, безусловно, это дополнительный груз", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как видят в Кремле текущую экономическую ситуацию, и будут ли с этой точки зрения времена хуже, чем сейчас.

Он добавил, что то, насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов для нашей экономики, будет зависеть от работы правительства, от работы руководства страны.

"Ситуация весьма непростая, она непростая во всем мире, во всех странах мира, много негативных последствий. И здесь, конечно, каждая страна, самостоятельно реализует свои антикризисные планы", — подчеркнул Песков.

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Комментарии 1
Экономика , Дмитрий Песков
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